FCA, tutte le novità del momento

Fiat Panda Hybrid

Continuano le novità in casa FCA, a partire dalla Fiat Panda Hybrid. La citycar per eccellenza, dopo quarant’anni di vita in tre generazioni e quasi 8 milioni di unità vendute, prosegue nel suo sviluppo, per dare massima accessibilità alla tecnologia mild hybrid. Già presentata nella versione Cross, diventa ora ordinabile anche nell’allestimento “Easy hybrid”, ad un prezzo di 13.750 euro. Cifra che però può scendere a 9.900 euro, sfruttando il finanziamento Be-Hybrid di FCA Bank, che prevede anticipo zero e nessuna rata fino al 2021. La dotazione della Panda comprende airbag frontali e laterali, climatizzatore manuale, alzacristalli e servosterzo elettrici, oltre alla radio Dab con presa Usb. Il propulsore è il nuovo 1.0 Firefly tre cilindri a benzina da 70 cv, abbinato a un cambio a 6 marce e a un motore elettrico Bsg (Belt integrated starter generator) da 4,9 cv. Questo sistema permette di accumulare energia nella batteria da 11Ah durante le frenate o le decelerazioni, e di utilizzarla nelle fasi di riavvio del motore o in accelerazione. Grazie a tutti queste innovazioni, la Panda ha un consumo medio dichiarato di 25 km/l, oltre ad aver ridotto del 20% le emissioni di CO2 rispetto al precedente propulsore a benzina 1.2 Fire. In più si può godere di tutte le agevolazioni riservate ai modelli ibridi, come accesso libero alle ZTL, riduzione del costo del parcheggio in centro e varie agevolazioni fiscali, a seconda delle normative locali.

Jeep Renegade e Compass

Altra conferma importante è la produzione tutta italiana per Jeep Renegade e Compass commercializzate in Europa. I due modelli, che da soli generano i maggiori volumi di vendita per il marchio “dalle 7 feritoie”, sono costruiti interamente nello stabilimento FCA di Melfi, in Basilicata, occupando oltre 7mila addetti. Ciò permette di abbattere i tempi di consegna dalla fabbrica a 3 settimane. Nello stesso impianto lucano, vengono realizzate anche le innovative versioni ibride plug-in dei due modelli Jeep: il motore 4 cilindri 1.3 a benzina lavora insieme ad uno elettrico da 60 cv, per una potenza complessiva di 240 cv. Sfruttano una batteria da 11,4 kWh, mentre la trazione è integrale, con cambio automatico a sei marce. Sono denominate “4xe” e possono percorrere fino a 50 km in modalità elettrica. Non mancano le prestazioni: nella modalità Sport infatti, bastano 7 secondi per passare da 0 a 100 km/h.

