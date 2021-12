Filippo Sertorio nuovo presidente di Piccola Industria dell’Unione Industriali Torino

Filippo Sertorio è stato eletto nuovo Presidente per il quadriennio 2021-2025 Piccola Industria, organo di rappresentanza delle PMI associate all’Unione Industriali Torino

Filippo Sertorio è Presidente della Farmaceutici Procemsa spa, azienda presente in Italia dal 1939, leader nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione per conto terzi di Integratori Nutraceutici, Cosmetici e Medical Device.

Ricopre la carica di Vice Presidente delle aziende chimiche associate all’Unione Industriali Torino ed è membro del Comitato Regionale di Piccola Industria Piemonte.

Il neo eletto Presidente sottolinea che “la Piccola Industria vuole favorire i processi di crescita dimensionale delle PMI sia fornendo strumenti e sostegno strategico, sia investendo sulla diffusione di una nuova cultura d’impresa per le aziende di piccole e medie dimensioni. Con la squadra di presidenza ci concentreremo su temi strategici come credito e finanza, sostenibilità, internazionalizzazione, innovazione e digitalizzazione per valorizzare in termini professionali e di competenza il capitale umano delle nostre aziende associate”.

La squadra di Presidenza di Piccola Industria si completa con la designazione di quattro Vice Presidenti:

Manuele Musso , dal 2004, insieme al fratello Cristiano, amministratore delegato della Space 2000, impresa operante nel settore dell’abbigliamento con marchi propri e di terzi distribuiti direttamente ed indirettamente. Attuale Vice Presidente dell’Unione Industriali Torino e Presidente della categoria Moda Abbigliamento e Accessori.

, dal 2004, insieme al fratello Cristiano, amministratore delegato della Space 2000, impresa operante nel settore dell’abbigliamento con marchi propri e di terzi distribuiti direttamente ed indirettamente. Attuale Vice Presidente dell’Unione Industriali Torino e Presidente della categoria Moda Abbigliamento e Accessori. Cristina Tumiatti , sales and marketing Manager dell’azienda di famiglia Sea Marconi Technologies, operante nei settori dell’energia e dell’ambiente con soluzioni sostenibili per la gestione di trasformatori ed altre apparecchiature elettriche. Attuale Consigliera di Amma e Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Torino.

, sales and marketing Manager dell’azienda di famiglia Sea Marconi Technologies, operante nei settori dell’energia e dell’ambiente con soluzioni sostenibili per la gestione di trasformatori ed altre apparecchiature elettriche. Attuale Consigliera di Amma e Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Torino. Luca Sburlati dal 2012 Amministratore Delegato di Pattern, leader nella modellistica e produzione dell’alto di gamma nel settore tessile abbigliamento. Già membro del tavolo anticontraffazione dell’associazione Sistema Moda Italia.

dal 2012 Amministratore Delegato di Pattern, leader nella modellistica e produzione dell’alto di gamma nel settore tessile abbigliamento. Già membro del tavolo anticontraffazione dell’associazione Sistema Moda Italia. Marco Piccolo, CEO di Dottoressa Reynaldi, azienda cosmetica fondata dalla madre nel 1980. Particolarmente attivo nella divulgazione delle tematiche ESG che vive in prima persona con la sua azienda. Delegato di Confindustria Piemonte per la Responsabilità sociale d’Impresa e Ambasciatore nazionale di Economia Civile.

Filippo Sertorio entra nel Consiglio di Presidenza dell’Unione Industriali Torino sotto la guida di Giorgio Marsiaj, insieme ai Vice Presidenti Antonio Calabrò, Massimiliano Cipolletta, Alberto Dal Poz, Anna Ferrino, Marco Lavazza, Manuele Maria Musso, Alberto Lazzaro e Stefano Serra.