Gavi: acqua inquinata da batteri nel comune alessandrino, divieto di utilizzo

Oggi l’Asl ha comunicato al Comune di Gavi, cittadina in provincia di Alessandria che nell’acquedotto che serve il centro storico oltre a via Vittorio Veneto, via Bosio, località Sermoria e borgata Alice è stata riscontrata una contaminazione da batteri.

Per questo motivo con un’ordinanza il commissario prefettizio Maria Clara Callegari ha vietato, fino a nuova comunicazione, l’utilizzo dell’acqua per scopi alimentari, potrà essere utilizzata solo per scopi igienici. La società Gestione Acqua è al lavoro per risolvere il problema.