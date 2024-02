“I miei auguri a tutti coloro che sono innamorati di questa città. Noi ce ne stiamo prendendo cura con amore”, l’augurio per San Valentino di Lo Russo a “Tuttocittà. Il Sindaco in diretta”

Un commento a caldo sul Festival di Sanremo apre la puntata di martedì 13 febbraio di “Tuttocittà. Il Sindaco in diretta”.

A Stefano Lo Russo è piaciuta più di tutte la canzone di Annalisa: “Molto bella anche quella della vincitrice, Angelina Mango. Mi ha colpito molto Geolier, perché ha portato la canzone napoletana a Sanremo. Amadeus ha cambiato il volto del Festival della Canzone Italiana, individuando artisti giovani e avvicinando i giovani al Festival”.

Si entra nel vivo degli argomenti della settimana con il Sistema Torino: “Questa città deve molto a Enrico Salza – esordisce il Sindaco sull’evento che ha visto protagonista Salza con la sua autobiografia – Sono d’accordo con Valentino Castellani sull’esigenza di fare sistema, ma credo anche che ci siano tutti gli ingredienti per riuscirci”.

Diciotto anni fa, in questi giorni, Torino ospitava e viveva l’atmosfera magica dei Giochi Olimpici Invernali. Cosa ricorda Stefano Lo Russo di quei giorni del 2006? “Non ero ancora in politica, ci entrai candidandomi alle elezioni del maggio 2006. Ricordo quei giorni come uno dei momenti più straordinari che questa città abbia mai vissuto. Ed è ciò che ci ha spinto a cercare di salire in corsa sul treno delle Olimpiadi di Milano-Cortina, ma per scelte errate, a nostro parere, della precedente Amministrazione, non abbiamo potuto partire in partenza”. E quel treno, forse, oggi è definitivamente perso.

Al via gli abbattimenti di alcuni alberi di corso Belgio e tornano le proteste dei residenti: “Non si tratta di residenti, ma di un gruppo di una decina di persone che tentano di bloccare il taglio di alberi considerati a estrema pericolosità di caduta. Si tratta di un intervento di interesse pubblico e pubblica incolumità e si è superata una soglia che non è più tollerabile e andremo avanti”, ha puntualizzato il primo cittadino.

Tra le domande del pubblico, Lo Russo approfondisce il tema della riappropriazione degli spazi occupati dal centro sociale Askatasuna e quello della riqualificazione di Porta Palazzo.

Torna la seconda edizione del Salone del Vino alle Ogr: “Un’altra scommessa della città, che ha avuto un riscontro oltre le nostre attese, sia di produttori sia di pubblico”.

Che vino ama Lo Russo? “Soprattutto i vini locali. Nebbiolo e Barolo per i rossi e Arneis per i bianchi. Sono contento che stia crescendo molto, in termini di qualità e competitività nel mercato delle bollicine, l’Alta Langa”.

In chiusura un messaggio per San Valentino, festa degli innamorati: “I miei auguri a tutti coloro che sono innamorati di questa città. Noi ce ne stiamo prendendo cura con amore”.

