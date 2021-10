Il 6 novembre a Torino la Convention Alumni PoliTO

Sabato 6 novembre alle 10.00 si terrà a Torino la Convention Alumni del Politecnico di Torino, in presenza in Aula Magna e in diretta streaming. Il titolo della convention della community degli ex studenti, dei docenti e dei ricercatori del Politecnico di Torino quest’anno è “Allenarsi per le sfide di domani – Creatività e innovazione”.

Tanti i temi che saranno affrontati insieme ad ospiti provenienti da vari ambiti come Mauro Berruto, CT Nazionale maschile di Pallavolo (2010-2015), Anna Costamagna, Advanced Design Manager at Stellantis e Fabrizio Gallanti, Direttore di Arc en Rêve, Centre d’architecture a Bordeaux.

Il nuovo assetto del mondo ha cambiato le nostre abitudini, comportamenti e la nostra percezione della realtà professionale con una forte accelerazione di processi e strumenti digitali a disposizione. Ma quali sono allora le sfide del futuro? Quali sono le competenze professionali da mettere in campo, e le competenze legate al mondo dell’innovazione? Sono cambiati i modelli organizzativi e i processi di lavoro in risposta alle evoluzioni del contesto socio-economico contemporaneo, e nuove sfide sono scese in campo. Accettare nuove sfide, prenderci dei rischi, utilizzare tutte le nostre esperienze – positive e negative – allenarci per essere più creativi e innovativi e per trovare nuove soluzioni anche di fronte agli ostacoli e alle battute di arresto.

Se ne parlerà con i tanti ospiti, con la possibilità di confrontarsi su come sia necessario adattarsi, e come conciliare questo adattamento continuo con i valori, l’etica e la dimensione più umana e personale dell’individuo.

Conduce l’evento Lucilla Abbattista.

Introduce Felice Vai, Presidente Associazione Alumni PoliTO.

Con la partecipazione di Guido Saracco, Rettore del Politecnico di Torino,

e Carla Chiasserini, Vice Rettrice per gli Alumni e l’Accompagnamento al Lavoro.

Per partecipare in presenza in Aula Magna tutte le informazioni sulla pagina dedicata.

Per informazioni: segreteria.alumni@polito.it, +39.011.090.7998.