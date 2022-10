Il Distretto Aerospaziale del Piemonte ha ricevuto il Generale Lupoli, Direttore della Direzione Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità

Dodici PMI piemontesi, associate al Distretto hanno illustrato le proprie attività tecnologiche e i prodotti

Il Distretto Aerospaziale Piemonte ha accolto nella propria sede di Corso Marche, attigua alla nascente “Città dell’Aerospazio”, il Direttore della Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità di Segredifesa, Generale Ispettore Capo Giuseppe Lupoli, per creare un momento di confronto tra la Direzione e alcune aziende socie del Distretto Aerospaziale Piemonte.

Dopo un saluto introduttivo del Presidente del Distretto Aerospaziale Piemonte Fulvia Quagliotti e dell’Assessore della Regione Piemonte alle attività produttive Andrea Tronzano, il Generale Lupoli ha illustrato i principali Programmi d’Interesse della Difesa nel proprio settore di competenza con lo scopo di approfondire gli aspetti legati all’approvvigionamento di strumenti e tecnologie in campo aerospaziale, nel medio e breve periodo.

Di fronte ad una nutrita platea di aziende del Distretto, dodici PMI piemontesi hanno illustrato al Generale Lupoli le proprie attività tecnologiche e i prodotti, introducendo anche soluzioni utilizzate in altri settori ma funzionali alla Difesa.

Presenti all’incontro manager delle 4 grandi aziende dell’aerospazio e l’istituto di formazione ITS per la meccatronica.

“I nostri incontri con i Distretti Aeronautici – dichiara il Generale Giuseppe Lupoli portando i saluti del Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti, Generale di Corpo d’Armata Luciano Portolano, sono mirati a presentare i maggiori programmi di Procurement di interesse per la Difesa nel campo aeronautico e le modalità di acquisizione adottate dal Segretariato della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti. L’obiettivo è di sviluppare programmi che coinvolgano sempre più l’industria dell’aerospazio nazionale e le PMI, per conoscere le eventuali criticità e meglio comprendere quello che si sta facendo nell’ambito dei principali progetti internazionali che stanno riguardando sia l’evoluzione del mondo dell’aeronautica che il futuro in questo strategico settore”.

“Questo incontro – ha spiegato il Presidente del Distretto Aerospaziale Piemonte Fulvia Quagliotti – è stato organizzato per fornire soluzioni di technological scouting al Generale Lupoli. La finalità del nostro Distretto è di accompagnare le aziende associate nello sviluppo di relazioni funzionali a renderle partecipi a progetti di levatura nazionale e internazionale. Insieme al direttivo del Distretto ritengo fondamentale questo tipo di confronto che avvicina in particolare le PMI agli Enti che hanno la necessità di conoscere le nuove tecnologie abilitanti per gli aerei del futuro”.

“Far conoscere le potenzialità del nostro distretto – dichiara Andrea Tronzano, Assessore alle Attività Produttive della Regione Piemonte – è uno degli obiettivi che ci siamo proposti, un comparto in crescita con settori assolutamente competitivi che riguardano sistemi propulsivi, aero strutture, equipaggiamenti, sistemi movimentazione e logistica. Ci sono tutti i presupposti affinché il comparto diventi veramente uno dei traini dello sviluppo della nostra Regione”.