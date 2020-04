Anche il mondo della cultura si trova in una difficile situazione causata dall’emergenza Coronavirus e si moltiplicano quindi i progetti per sostenerla.

Il Museomontagna aderisce all’iniziativa “Biglietto Sospeso”, promossa da CulturaItaliae e meetCULTURA, pensata per sostenere la cultura mettendola al centro del web e riportando virtualmente il pubblico nei musei, nei teatri e ovunque si faccia cultura.

Biglietto sospeso è, infatti, un normale biglietto di ingresso che non dà in questo momento accesso ai luoghi ma va a supporto degli enti e dei professionisti per proseguire le attività una volta che l’emergenza da COVID-19 sarà terminata.

Per sostenere il Museomontagna, acquistando uno o più Biglietti Sospesi, sono sufficienti pochi passaggi:

1 Accedere al link http://www.meetcultura.it/biglietto-sospeso/ dove visionare l’elenco in costante aggiornamento di tutti i soggetti che hanno aderito all’iniziativa. Tra di essi anche il profilo del Museomontagna.

2 Decidere quanti biglietti sospesi donare, facendo una donazione diretta tramite bonifico bancario. In questo modo l’importo totale della donazione andrà direttamente al Museomontagna.

3 Contattare il Museo all’email indicata comunicando di aver effettuato la donazione. In cambio l’utente sarà ringraziato con un attestato che certifica la donazione e alcuni materiali che aiuteranno a promuovere l’iniziativa con i propri contatti.