Il programma delle celebrazioni della Festa della Liberazione, oggi, domenica 25 aprile, a Torino

il calendario di iniziative che il Polo del ‘900 e i 22 Enti partner dedicano all’anniversario della Liberazione, grazie al sostegno del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio Regionale del Piemonte e in collaborazione con la Città di Torino.

Il programma di oggi, domenica 25 aprile

Le altre iniziative

Le mostre

Dal 25 aprile al 31 dicembre 2021 | Piazza della Repubblica

Ricordati di non dimenticare. Nuto Revelli, una vita per immagini curata da Paola Agosti e Alessandra Demichelis.

L’iniziativa propone l’esposizione sotto i portici in Piazza della Repubblica a Torino di banner per offrire uno sguardo sulla figura di Nuto Revelli, che fu alpino in Russia, poi partigiano in montagna tra le fila di Giustizia e Libertà e infine ricercatore della memoria contadina, e sulle storie da lui raccolte nei libri Einaudi “Il mondo dei vinti” e l’Anello forte”, mettendole in raffronto con quelle che vengono raccolte oggi a Porta Palazzo grazie all’azione costante e al presidio sociale e culturale che rappresenta Lo spaccio di cultura – Portineria di comunità

A cura di: Fondazione Nuto Revelli e Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Nuto Revelli. In collaborazione con l’Istituto storico per la Resistenza in Cuneo e Provincia “Dante Livio Bianco”, Polo del ‘900, Rete Italiana di Cultura Popolare – Portineria di Comunità, Fondazione La Contrada e Spazio Zero Sei. Con il patrocinio di Città di Torino, Città di Cuneo e Regione Piemonte.

Fino al 16 maggio 2021 | Corso Valdocco 4/a 75 anni dopo. La liberazione di Torino nelle fotografie di Felix De Cavero, curata da Luciano Boccalatte e Paola Boccalatte, con la collaborazione di Paola de Cavero.

In esposizione le immagini scattate dal pittore Felix De Cavero nel corso della sua esperienza partigiana. Un ritorno: i torinesi dell’agosto 1945 videro qualche fotografia esposta nella prima mostra della Resistenza che De Cavero aveva allestito su incarico del Comitato di liberazione nazionale.

A cura di: Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea, Museo diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà, Archivio nazionale cinematografico della Resistenza e Polo del ‘900.

L’iniziativa dell’ANPI “Strade di Liberazione“

Domenica 25 aprile la proposta Strade di Liberazione, di deporre un fiore sotto le targhe di vie e piazze dedicate ad antifasciste/i e partigiane/i.

Un’iniziativa promossa dall’ANPI Provinciale di Torino.