Come prevedibile quello di oggi sarà un 4 maggio diverso dal solito. Già perché il Coronavirus non permetterà neanche la consueta celebrazione del Grande Torino a Superga, con la consueta folla di tifosi a ricordare la squadra degli Invincibili. A differenza di quanto sembrava, neanche il capitano Belotti salirà alla basilica per leggere davanti alla lapide i nomi di coloro che hanno perso la vita nel terribile schianto.

Il programma prevede la preghiera alle 16.30 del cappellano del Torino, don Riccardo Robella, allo stadio Filadelfia, un luogo dall’alto contenuto simbolico per il mondo granata. In seguito alle 17 ci sarà tempo per il silenzio, per il ricordo. E poi le note della canzone “Quel giorno di pioggia” dei Sensounico daranno il via al flashmob dell’orgoglio granata. Il Torino Fc invita tutti i tifosi del Toro e non solo ad indossare una maglia del Toro, esporre una bandiera oppure sventolare una sciarpa granata dai balconi.