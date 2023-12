Incidente stradale a Vercelli: un morto e due feriti

Incidente mortale durante le prime ore della giornata a Vercelli. Due macchine si sarebbero scontrate violentemente, in corso Papa Giovanni Paolo II. Nonostante l’arrivo celere dei soccorsi, uno degli automobilisti, Michele Minuto, un uomo di 53 anni, ha perso la vita. A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione da parte dell’equipe medica. La vittima sarebbe una persona conosciuta nella comunità vercellese. Si trattava del proprietario della tabaccheria dei Cappuccini.

Le autorità stanno indagando sulle cause

Le due donne a bordo dell’altra automobile avrebbero riportato solamente alcune ferite. Sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea di Vercelli.

Le cause del sinistro sono al vaglio delle autorità, che hanno effettuato i rilievi una volta accertate le condizioni degli automobilisti. Nelle prossime ore, in base alle condizioni di salute, le due donne verranno ascoltate per comprendere il loro punto di vista dell’incidente. Al momento non si esclude nessuna ipotesi.

Ennesimo incidente in Piemonte

Si tratta dell’ennesimo incidente stradale dell’anno in Piemonte. Il report del 2022, realizzato dalla regione, metteva a fuoco questo trend negativo. Secondo queste stime tra il 2021 e il 2022 abbiamo visto un aumento dei morti del 25% e degli incidenti del 4%. Numeri che, secondo le cronache giornaliere, sono destinati ad aumentare.