In seguito ad un controllo presso un ipermercato di Cuneo da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Cuneo sono state rinvenute più di 600 confezioni di prodotti posti in vendita scaduti.

Durante l’attività di controllo i militari hanno accertato l’esposizione per la vendita di 8 confezioni di vellutata per bambini scadute da un mese e, sugli scaffali del reparto dedicato ai generi alimentari per neonati e bambini, numerose confezioni di latte di varie marche scadute anche da oltre 5 mesi.

La merce è stata sottoposta a sequestro amministrativo, mentre nei confronti del direttore del Punto Vendita è stata applicata una sanzione amministrativa per un totale di 100.000 euro.