Its presentano 4 prototipi per l’agroalimentare e il turismo del Piemonte

Oggi, martedì 28 febbraio, presso la UniCredit University (Via XX Settembre 29, Torino), gli studenti degli ITS piemontesi presenteranno i prototipi realizzati nell’ambito di Upskill Piemonte, iniziativa promossa da Fondazione Sviluppo e Crescita CRT e Upskill 4.0 con UniCredit.

I ragazzi – degli ITS Agroalimentare per il Piemonte e ITS per il Turismo e le Attività Culturali – hanno lavorato in questi mesi a fianco degli imprenditori per rispondere alle sfide lanciate dalle aziende nel settore del turismo e dell’agroalimentare del Piemonte.

Interverranno: Giovanni Quaglia, Presidente Fondazione CRT; Cristina Giovando, Presidente Fondazione Sviluppo e Crescita CRT; Stefano Micelli, Presidente esecutivo Upskill 4.0; Stefano Gallo, Head of Territorial Development di UniCredit; Elena Chiorino, Assessore Istruzione, Lavoro, Formazione professionale, Diritto allo Studio universitario della Regione Piemonte.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming al seguente link: bit.ly/3IbPBwd