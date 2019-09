Juve: 2-1 al Verona, ma che fatica!

90’+5: risultato finale. Juventus – Hellas Verona 2-1.

IL COMMENTO DI ROBERTO CODEBO’

90’+3: espulso Kumbulla per somma di ammonizioni per fallo su Matuidi al limite dell’area.

90′: cinque minuti di recupero.

90′: Lazovic raccoglie un lungo cross e batte al volo costringendo Buffon al miracolo. Sulla respinta, ancora Veloso e palla sul palo.

88′: Pjanic da fuori, palla a lato. E’ la prima volta da molto tempo che la Juve si fa vedere dalle parti di Silvestri.

82′: il Verona rimane in attacco.

80′: ancora problemi per Higuain, che sanguina ancora. Esce dal campo col rischio che la Juve – avendo esaurito i proprio cambi – sia costretta a rimanere in dieci. Higuain prova dunque a rientrare.

78′: verona in forcing.

77′: corner del Verona. Ne nasce una parabola di Veloso che Buffon deve togliere dal sette.

76′: rientra Higuain.

75′: Higuain medicato a bordocampo per sangue dal naso. Juve momentaneamente in dieci.

72′: esce Dybala, entra Higuain.

70′: mischia furibonda in area bianconera; sbaglia Buffon, poi salva Bonucci con la schiena su tiro di Di Carmine.

65′: cross di Matuidi, tuffo di testa di Cuadrado che dal secondo palo manda la palla parallela alla linea di porta.

63′: Zaccagni da fuori, Buffon di pugno.

61′: esce Ramsey, entra Khedira.

56′: da CR7 a Ramsey su ripartenza juventina. La palla esce larga sul secondo palo.

53′: Dybala da fuori, palla di poco fuori bersaglio. Per la prima volta in questo match, il pubblico “crede” nella sua Juve.

51′: CR7 al tiro dopo una bella triangolazione. Palla deviata, poi alta.

51′: esce Bentancur, entra Pjanic.

49′: impeccabile la trasformazione di CR7.

48′: rigore per la Juve per fallo di Gunther su Cuadrado.

45’+0: fine del primo tempo. Risultato parziale: Juventus – Hellas Verona 0-0.

IL COMMENTO DI ROBERTO CODEBO’

44′: Da CR7 a Matuidi, che zigzaga in area ma non arriva al tiro.

42′: prolungata azione difensiva del Verona, che non si rende pericoloso ma consolida l’impressione di una squadra che gioca alla pari con la Juve.

37′: un passaggio orizzontale di CR7, dopo una deviazione, diviene un ottimo assit per Ramsey che però non se ne accorge in tempo.

31′: GOL! Da CR7 a Ramsey, che da fuori – complice una leggera deviazione – centra il bersaglio.

30′: ancora CR7, stavolta rasoterra con palla che termina di poco a lato.

27′: testa di CR7, palla alta. La reazione bianconera allo svantaggio è quantomai pallida.

21′: GOL! Di Carmine calcia il rigore sul palo, riprende Lazovic, ancora palo. Ma sullo sviluppo dell’azione la palla perviene a Veloso che dai venticinque metri azzecca una parabola imprendibile.

19′: calcio di rigore per il Verona per atterramento di Di Carmine da parte di Demiral.

17′: cross per CR7, che sul filo del fuorigioco termina a terra e protesta invano.

16′: Dybala e Cuadrado a terra in rapida successione. L’Hellas si difende in maniera ordinata, ma a tratti spigolosa. Ammonito Veloso.

14′: ci prova CR7 da fuori, palla alta.

13′: Matuidi entra in area palla al piede in equilibrio precario, e calcia male a rete.

10′: corner di Bentancur, senza esito.

7′: CR7 per poco non riesce ad approfittare di un distratto fraseggio difensivo veronese.

5′: centro basso di Amrabat, Buffon blocca a terra.

2′: punizione per il Verona, con palla che attraversa pericolosamente l’intero specchio della porta…

1′: subito Cuadrado al tiro, completamente fuori bersaglio.

La Juve cerca sicurezze dopo due pareggi, ciascuno a suo modo deludente, e all’uopo schiera nuovamente dal primo minuto Gigi Buffon, che raggiunge così Paolo Maldini in testa alla classifica delle presenze in un club italiano: quota 902.

LA PRESENTAZIONE DI ROBERTO CODEBO’