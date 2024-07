“La Città Immaginaria. Raffaele Salvoldi al Castello di Agliè”: oggi a Palazzo Carignano

Raffaele Salvoldi è autore di due installazioni costruite con mattoncini Kapla, sovrapposti l’uno sull’altro senza chiodi, colle o altro tipo di legante, che svettano nel Salone di ingresso del Castello di Agliè, disegnando lo skyline di una città immaginaria che, con lo slancio verticale di guglie oltre gli 8 metri d’altezza, sembra sfidare le leggi della fisica.

Questo straordinario paesaggio urbano, sospeso in un’atmosfera dalle cadenze oniriche e fiabesche, è destinato a uno spettacolare epilogo nel pomeriggio di domenica 15 settembre, quando al Castello di Agliè si terrà la performance conclusiva di collasso artistico delle strutture, provocato da un effetto domino.

Nella presentazione di oggi, martedì 16 luglio, alle 17, a a Palazzo Carignano, l’artista racconta la sua originale rielaborazione estetica, illustrando anche le peculiarità tecniche del processo creativo da cui scaturiscono i suoi lavori, incluse le fantasiose architetture che nelle settimane scorse sono state erette direttamente nella residenza sabauda durante il passaggio dei visitatori. Culmine dell’incontro sarà un’anticipazione, su scala ridotta, della conclusione affascinante che attende la città immaginaria realizzata ad Agliè: dalla genesi del percorso creativo, con l’assemblaggio di un’opera, al gesto dirompente della sua demolizione artistica che ne innesca il crollo.

Intervengono ,insieme all’artista Raffaele Salvoldi, Filippo Masino, direttore delle Residenze reali sabaude – Direzione regionale Musei nazionali Piemonte, Angela Maria Farruggia, direttrice di Palazzo Carignano, e Alessandra Gallo Orsi, direttrice del Castello di Agliè.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Info 011/5641711.

Per informazioni sulle installazioni al Castello di Agliè e sulla performance conclusiva: 0124/330102. drm-pie.aglie@cultura.gov.it;



La Città Immaginaria

Raffaele Salvoldi al Castello di Agliè

Presentazione e performance artistica a Palazzo Carignano

martedì 16 luglio ore 17.00

Palazzo Carignano

via Accademia delle Scienze, 5 – Torino

Ingresso libero fino a esaurimento posti



La Città Immaginaria

Raffaele Salvoldi al Castello di Agliè

Castello di Agliè

piazza Castello, 1 – Agliè (TO)

9 giugno-15 settembre 2024

Orario: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 9.00 alle 13.00 (ultimo ingresso 12.00) e dalle 14.00 alle 19.00 (ultimo ingresso 18.00).

Chiuso: martedì.

Biglietti: intero € 8,00; ridotto € 2,00 dai 18 ai 25 anni; gratuito per minori di 18 anni; persone con disabilità e accompagnatori; titolari di Abbonamento Musei, Torino+Piemonte Card; Royal Pass; personale MiC; ulteriori riduzioni e gratuità in base a disposizioni di legge e convenzioni.

Si consiglia l’acquisto del biglietto in anticipo su www.museiitaliani.it oppure tramite l’app Musei Italiani.