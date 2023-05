La Città metropolitana celebra la Giornata dell’Europa

Martedì 9 maggio si celebra la Giornata dell’Europa, in occasione della ricorrenza della storica dichiarazione Schuman, pronunciata nel 1950 dal Ministro degli esteri francese e dalla quale è nato il lungo processo di integrazione europea.

Anche quest’anno Europe Direct Torino, centro ufficiale di informazione europea della Città metropolitana di Torino promuove un programma di eventi e manifestazioni che si svilupperà su tutto il territorio metropolitano dal 4 al 12 maggio.

A Torino le iniziative si aprono con l’Infoday sul programma CERV Citizens, Equality Right and Values, giovedì 4 maggio dalle ore 14.30 nella sede di Città metropolitana di Torino, un’occasione per approfondire il programma e le opportunità di finanziamento dall’Unione europea, per sostenere progetti che mirano a salvaguardarne e promuoverne i valori, i diritti, la non discriminazione e l’uguaglianza, il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini. L’evento è stato organizzato in collaborazione con il National Contact Point del programma con il quale sarà possibile approfondire in particolare i bandi su Gemellaggi di Città, Memoria europea e Promozione del coinvolgimento e della partecipazione dei cittadini.

Martedì 9 maggio l’attenzione è rivolta ai giovani con gli incontri di approfondimento Giovani@Europe sulle opportunità di formazione studio e lavoro in Europa, organizzati con gli studenti e le studentesse del liceo Cavour di Torino, dell’Istituto Albert di Lanzo e del Someiller di Torino.

Un Flash Mob EU&ME promosso in collaborazione con la Circoscrizione 1 e la Circoscrizione 3 della Città di Torino chiamerà tutti martedì 9 maggio alle ore 12 sul ponte Unione europea, di fronte alla Stazione Porta Susa insieme ai ragazzi e alle ragazze School Ambassador del Parlamento europeo e ai bambini e alle bambine dell’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Torino.

Anche a Palazzo Cisterna, sede aulica della Città metropolitana di Torino, via Maria Vittoria 12, sono in programma diverse iniziative: martedì 9 maggio alle ore 15, il convegno “Festa dell’Europa – Radici Attualità e Prospettive” organizzato da Consulta ex amministratori Provincia di Torino e Città metropolitana, Coordinamento del Piemonte ex parlamentari della Repubblica, Consulta ex Consiglieri regionali del Piemonte e Associazione Consiglieri emeriti Comune di Torino; mercoledì 10 maggio alle ore 17 la conferenza d’arte “La Stagione del Barocco – Nuove prove ‘tecniche’ per un linguaggio comune Europeo” e visita guidata del Palazzo Cisterna a cura di Università Popolare e Circoscrizione 1 Città di Torino; ultima iniziativa a Palazzo Cisterna venerdì 12 maggio alle ore 19 con “CO.ME. Comunità di Memoria. Fare la Storia Fare l’Europa”, incontro pubblico, testimonianze, dibattito e proiezione del video del viaggio a Cracovia Auschwitz e Birkenau, a cura di Città metropolitana di Torino e Europe Direct Torino.

Anche i Comuni Antenna Europa del territorio, che condividono con la Città metropolitana di Torino l’impegno alla promozione della dimensione europea per lo sviluppo economico e sociale del territorio, saranno impegnati per promuovere la giornata dell’Europa.

Appuntamenti sono in programma ad Alpignano, Brusasco, Burolo, Cavour, Ciriè, Condove, Lanzo, Leinì, Lauriano, Montaldo, Nichelino, Rivalta, Rivoli, Venaria Reale.

Speciale: http://www.cittametropolitana.torino.it/speciali/2023/giornata_europa/

Per maggiori informazioni e per partecipare alle iniziative è possibile contattare

Europe Direct Torino: infoeuropa@cittàmetropolitana.torino.it 011.8615431