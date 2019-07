La corsa dei carrelli di Molecola Coop Race arriva a Gravellona Toce per l’appuntamento di sabato 6 luglio. Dalle 11 alle 18 i diversi team si sfideranno all’Ipercoop del Centro Commerciale Le Isole, affrontando stravaganti prove di abilità e un divertente quiz sulla sostenibilità ambientale della campagna di comunicazione #coopambiente.

I partecipanti saranno omaggiati con i prodotti offerti dai 20 top sponsor della manifestazione; i migliori in gara vinceranno subito un buono spesa di 50 euro, mentre per chi si aggiudicherà un posto nella finale a Torino del 12 ottobre sono in palio buoni spesa fino a 1000 euro spendibili in tutti gli ipermercati Coop.

Si rafforza, inoltre, l’impegno nel comporre il Carrello solidale, contenente i prodotti di volta in volta in esposizione nei percorsi di gara ed anche altri beni che via via si aggiungeranno. Anche quest’anno la totalità dei prodotti verrà consegnata al Gruppo Abele durante la finale a Torino.

La partecipazione è gratuita e fino al 7 settembre gli appuntamenti saranno in Piemonte, giungendo successivamente in Liguria e in Lombardia. L’evento è promosso da Nova Coop, Coop Liguria, Coop Lombardia e Molecola ed è organizzato dall’agenzia Zip. Le informazioni sul regolamento e il calendario sono disponibili su www.molecolacooprace.it.