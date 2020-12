La Regione precisa: è ammessa la pratica di sci di fondo e sci alpinismo

“La pratica amatoriale dello sci di fondo e di sci alpinismo, non implicanti uso di impianti di trasporto, non è vietata”, si legge così in una nota della Regione Piemonte.

Questo considerando che il DPCM del 3 dicembre prevede sì la chiusura degli impianti dei comprensori sciistici, ovvero quelli di trasporto delle persone ma permette allo stesso tempo l’attività motoria e sportiva all’aperto, anche in aree attrezzate, e nel rispetto del distanziamento di 2 metri.

Lo sci di fondo può quindi essere praticato anche sulle scie appositamente tracciate con mezzi meccanici.