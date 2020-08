Lavori passante ferroviario: dal 25 agosto la linea SFMA si ferma a Venaria, navetta per Porta Susa

Sono in piena attività da tempo i lavori da parte della Regione Piemonte per la realizzazione del tunnel di collegamento tra la linea SFMA (ex Torino-Ceres) e il resto del passante ferroviario. Ora i lavori interessano direttamente la parte di ferrovia in esercizio.

Per questo da martedì 25 agosto 2020, i treni della linea SFMA Torino-Aeroporto-Ceres provenienti da Ciriè saranno operativi sul percorso Ceres – Stazione ferroviaria GTT di Venaria. Per garantire il collegamento con il centro città Gtt, in accordo con l’agenzia Piemontese Mobilità, ha predisposto il servizio di navetta bus denominato “SF2”, che collegherà la stazione di Venaria con Porta Susa e di fatto sostituirà la navetta Dora Express, oggi in servizio tra la Stazione di Torino Dora e Porta Susa.

Il capolinea della navetta SF2 si trova di fronte all’ingresso della stazione di Venaria: i bus sostitutivi saranno diretti in corso Bolzano dove effettueranno il capolinea presso la stazione ferroviaria di Porta Susa per poi ripartire in direzione Venaria. Con l’arrivo a Porta Susa, i passeggeri raggiungeranno agevolmente il centro di Torino grazie al collegamento con la metropolitana e le altre linee di superficie.

Le navette SF2 saranno in servizio tutti i giorni dalle ore 6.00 alle ore 20.30, con partenze da Venaria in coincidenza con l’arrivo dei treni.

I clienti che da Venaria desiderano raggiungere piazza Baldissera (ex Stazione Torino Dora) potranno proseguire il viaggio con la linea autobus 11, anch’essa in transito di fronte alla stazione di Venaria.

Presso la stazione di Venaria dal 25 agosto verrà aperta la biglietteria al pubblico, mentre presso la stazione Torino Dora, non utilizzata per il traffico ferroviario, chiuderanno anche la biglietteria e l’ufficio relazioni con il pubblico.