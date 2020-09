Le buone notizie in breve della settimana in Piemonte

L’Azienda Ospedaliero di Novara inaugura il nuovo reparto permanente di terapia intensiva, 180 metri quadrati nei locali adiacenti alla Struttura di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, che ospitano sette nuovi posti letto. Una complessa ristrutturazione realizzata grazie alla donazione di mezzo milione di euro della Fondazione De Agostini, che ha interamente finanziato il progetto.

Una mascherina in silicone trasparente che risponde alle linee guida del Cts per tornare a scuola in sicurezza. A realizzare ‘Respira’, questo il nome del dispositivo, è l’azienda torinese Lma di Pianezza. E’ lavabile e riutilizzabile, dotata di 2 filtri intercambiabili chirurgici, permette una migliore visibilità, facilitando la comunicazione tra studenti e insegnanti. Lma ne produrrà circa mille al giorno.

La rivoluzione digitale abbraccia anche Cuneo, dove Open Fiber ha ultimato il cablaggio di 4.500 case e uffici. Il progetto complessivo prevede il collegamento di circa 21mila unità immobiliari grazie a un investimento diretto dell’azienda superiore ai 7 milioni di euro.

A Carmagnola si apre il fine settimana dedicato al peperone ci colleghiamo con Umberto Clivio.

Concerti gratuiti al Pala Alpitour di Torino. In programma la musica pop rock proposta dal vivo dalle più note Tribute Bands del territorio.