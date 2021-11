Le colazioni d’Italia alla Nuvola Lavazza per le Nitto ATP Finals. Video-intervista a Marcello Arcangeli, Head of Lavazza Training Center

Ogni mattina e per tutta la durata delle Nitto ATP Finals, alla Nuvola Lavazza verrà proposta una colazione tipica di una regione d’Italia.

Si è partiti oggi con il Piemonte, domani il Veneto, poi Puglia, Sicilia e si concluderà con le colazioni italiane interpretate da due grandi nomi del Food Made in Italy. Sabato 20, per le semifinali, con il panificatore Massimiliano Prete, e domenica 21 novembre, per le finali, con lo chef stellato Vivalda, dell’Antica Corona Reale.