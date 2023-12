Lo Russo a “Tuttocittà. Il Sindaco in diretta” risponde alle domande dei cittadini su piazza Baldissera, nuovi locali al Valentino e mercati rionali

La Città di Torino è stata ospite, la scorsa settimana, del COP 28 a Dubai, il vertice mondiale sull’azione per il clima, città italiana tra 150 città del mondo invitate a dialogare sulle politiche urbane di contrasto al cambiamento climatico.

Vedi la registrazione della puntata del 12 dicembre 2023

“Le città giocano un ruolo fondamentale nelle politiche di contrasto al cambiamento climatico – ha esordito Stefano Lo Russo nella puntata di martedì 12 dicembre di ‘Tuttocittà. Il Sindaco in diretta’ – sono molto orgoglioso di avere rappresentato Torino a questo vertice mondiale”.

Tra le domande degli ascoltatori di questa settimana, i tempi di realizzazione della nuova piazza Baldissera: “Il cantiere partirà nel 2025, sparirà la rotatoria e verrà risistemato l’incrocio per una maggiore sicurezza di pedoni e ciclisti e una viabilità più fluida”.

Novità urbanistiche anche per l‘Ex Villaggio Olimpico del MOI, che verrà riconvertito in residenze universitarie e permetterà di dare nuova vita agli spazi delle Arcate del MOI, oggi inutilizzate.

Una cittadina porta all’attenzione del Sindaco il calo di bancarelle nei mercati, soprattutto piazza Santa Giulia, piazza Crispi e addirittura Porta Palazzo. Una flessione dovuta, secondo Lo Russo, al cambiamento di abitudini dei cittadini. Orari di lavoro spesso incompatibili con il mercato: “Io credo molto nei mercati anche come dimensione sociale. Stiamo ragionando su possibilità di orari di apertura prolungati”.

Un’altro intervento telefonico, sollecita tempi più rapidi nella realizzazione delle nuove strutture per la vita notturna al Valentino, come Fluido, Chalet, Rotonda.

“Abbiamo un progetto strutturale ambizioso per il Valentino, con rifacimento Teatro Nuovo e trasferimento della biblioteca civica centrale a Torino Esposizioni. Stiamo cercando di accelerare le procedure di gara per i locali, che sono state indette in anni passati e da precedenti amministrazioni”.

Svolta digitale della pubblica amministrazione anche sul versante contravvenzioni. Le notifiche delle multe arriveranno via PEC e SPID. Tempi più rapidi e costi inferiori per il Comune: “Le multe sono una nota dolente per il cittadino, ma velocizzarne la consegna è un miglioramento per tutti. Pensiamo ai vantaggi della digitalizzazione, ad esempio, in anagrafe, dove abbiamo diminuito le attese per le carte d’identità da 8 mesi a 10 giorni. Abbiamo consegnato 220mila documenti d’identità in 2 anni, 1 torinese su 4 ha cambiato il proprio documento, un record nazionale”.

Grande soddisfazione del Sindaco per l’avvio del programma di celebrazioni natalizie: “Invito tutti a venire a vedere l’Albero di Natale a Palazzo Civico, il boschetto di piazzetta Reale con il Mapping delle fiabe di Rodari, la pista di pattinaggio di piazza Solferino. Capodanno doppio, con il concerto di fine anno dello Stato Sociale e il primo dell’anno con il concerto di musica classica, alle 16,30, sempre in piazza Castello”.

“Tuttocittà, il Sindaco in diretta” è una trasmissione radiofonia realizzata da Zip e condotta dal giornalista Orlando Ferraris. Tutti i martedì in diretta radiofonica sulle frequenze di Radio Juke Box, Radio Gtt e Radio Zip alle 9 del mattino.

Per fare avere al Sindaco le domande o dei suggerimenti si deve scrivere via mail a redazione@zipnews.it oppure un con messaggio WhatsApp al numero 353/3711616, prima o durante la diretta stessa.