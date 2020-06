Il maltempo continua a flagellare il Piemonte. Il nubifragio di questa notte è tornato a colpire le zone già piegate dalle piogge dei giorni scorsi.

Tra le zone più colpite quella di San Mauro: la grande quantità di acqua caduta nella notte ha fatto esondare di nuovo il rio Sant’Anna, dove da giorni si lavora per liberare dal fango gli edifici invasi e dove la scorsa settimana erano state evacuate 21 famiglie

Nelle scorse ore l’acqua ha di nuovo invaso l’area del Green River dove una settimana vigili del fuoco, cittadini e protezione civile avevano lavorato per ripulire dall’acqua.

Le piogge hanno portato disagi anche per la linea 4 del tram che è stata limitata in strada Cascinette per il semiallagamento della galleria Stura.

A colpire altre zone del torinese è stata invece la violenta grandinata, in particolare a Mappano e La Cassa. Stesso discorso per alcune località del cuneese come Villanova Mondovì.

Non è però finita: forti temporali torneranno a colpire la regione nelle prossime ore.