Maltempo, risolti i problemi amianto a Casale Monferrato dopo le forti raffiche di vento

Tra le città del Piemonte più colpite dall’ondata di maltempo di queste ore c’è sicuramente Casale Monferrato, dove le forti raffiche di vento hanno scoperchiato tetti facendo saltare anche la luce in molti punti del territorio.

La Città si è subito adoperata per risolvere le criticità riscontrate e quelle segnalate in particolare in relazione alla presenza di amianto. Da quanto comunicato è stato tutto risolto e messo in sicurezza.

“Con grande rapidità si sono conclusi gli interventi resi necessari a seguito dell’eccezionale ondata di maltempo – sottolinea l’Assessore Cecilia Strozzi – I nostri uffici restano a disposizione per proseguire nell’attività di raccolta delle segnalazioni per eseguire prontamente nuovi eventuali interventi”.

È possibile, infatti, segnalare ulteriori situazioni che necessitano intervento relativamente a manufatti che presentano amianto contattando direttamente gli uffici preposti al numero 0142444211.