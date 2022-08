Maltempo: violento nubifragio nel cuneese

Il maltempo di ieri ha colpito in modo violento tutta la provincia di Cuneo.

Un forte nubifragio intorno alle 19 si è abbattuto nel tardo pomeriggio nei comuni di Revello, Barge e Bagnolo Piemonte provocando disagi e allagamenti. In meno di un’ora sono caduti oltre 80 millimetri di pioggia.

I vigili del fuoco hanno effettuato decine di interventi per allagamenti e auto in panne o bloccate lungo le vie di campagna, con i campi trasformati in piccoli laghi e le vie del centro storico di Revello e Barge in torrenti.

Ingrossati anche i fiumi della zona a Staffarda il torrente Ghiandone in secca nei giorni scorsi stanotte ha superato il livello di guardia.