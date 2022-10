Mattarella a Torino e ad Alba: il programma della visita del Presidente in Piemonte

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è oggi in Piemonte. Alle 11 a Torino inaugura l’anno accademico degli istituti di formazione dell’Esercito alla scuola di Applicazione militare. Ci saranno il ministro della Difesa e le autorità militari. In programma una lectio magistralis di Evelina Christillin sul tema “Sensibilità, diritti e valori nello sport e nella cultura del terzo millennio”.

Nel pomeriggio il capo dello Stato sarà ad Alba per il centenario della nascita dello scrittore Beppe Fenoglio e a 200 anni dalla nascita del ministro Michele Coppino, che coincidono anche con l’inaugurazione della Fiera internazionale del Tartufo.

Il Capo dello Stato è arrivato all’aeroporto di Caselle ed ora sta recandosi in via Arsenale a Torino. Poi si trasferirà in elicottero al castello di Grinzane, simbolo dell’Unità d’Italia dove lo statista Camillo Benso mosse i primi passi da sindaco: nelle sale del maniero patrimonio Unesco, pranzerà con un ristrettissimo numero di autorità e il suo entourage.

Nel pomeriggio Mattarella raggiungerà il Teatro Sociale di Alba per la commemorazione, alle 15,30, di due illustri concittadini albesi: lo scrittore Beppe Fenoglio e Michele Coppino, il ministro che nel 1877 promulgò la legge che rese obbligatoria l’istruzione nel biennio inferiore delle scuole elementari.

Terminata la celebrazione, Mattarella raggiungerà a piedi il cortile della Maddalena per una visita al Mercato mondiale del tartufo nel giorno in cui inaugura la 92ª edizione della Fiera.

Il Presidente tornerà a Torino martedì prossimo per i 160 anni dall’istituzione della Corte dei Conti.