Mattarella in visita a Torino per celebrare la Corte dei Conti

“Buongiorno Presidente, è un piacere averla a Torino“. Così la sindaca Chiara Appendino e il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, hanno accolto questa mattina, alle 11, il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, davanti all’ingresso di Palazzo Madama.

Il Presidente Sergio Mattarella accolto dalla Sindaca di Torino Chiara Appendino e dal Governatore del Piemonte Alberto Cirio.

Foto di Alberto Giachino

Il Presidente della Repubblica arrivato in visita a Torino per celebrare la Corte dei Conti, nata nel lontano 1862 nella prima capitale d’Italia. In programma il convegno La Corte dei conti a tutela del pubblico erario fra passato e futuro.

Il convegno ha voluto offrire spunti di riflessione anche sull’attuale ruolo e assetto che la Corte dei conti riveste nell’ambito del sistema costituzionale. Spunti colti al volo da Cirio anche in termini di autonomia che aggiunge “chiedere che venga attuata con lungimiranza la nostra Costituzione in materia di autonomia, non ci farà arretrare di un solo passo nel nostro impegno per la solidarietà fra le Regioni”.