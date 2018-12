Un bel Toro a San Siro: 0-0 con il Milan

90’+4: risultato finale. Milan-Torino 0-0.

90’+2: salva la difesa granata in extremis su Higuain.

90′: esce Ansaldi, entra Berenguer. Quattro minuti di recupero.

90′: espulso Mazzarri, per la terza volta in questo campionato…

87′: Cutrone da due passi non riesce a centrare il bersaglio. Era forse più difficile sbagliare che far centro…

85′: punizione di Suso tipo corner corto, libera la difesa granata.

83′: combinazione volante tra gli avanti rossoneri. Il tiro finale di Higuain è completamente fuori misura.

81′: assolo di Suso sulla destra e tiro: esterno della rete.

81′: esce Baselli, entra Lukic.

75′: a un quarto d’ora dallo scadere del tempo regolamentare, il Toro denuncia le grandi energie spese finora e si espone al forcing dei rossoneri.

72′: cross di Calabria, astuta correzione da parte del nuovo entrato Castillejo, palla larga di poco sul secondo palo.

69′: esce Iago Falque, entra Zaza.

68′: doppio corner del Milan, senza esito.

63′: ottimo taglio di Belotti per Iago Falque, che si infrange contro il muro della difesa rossonera.

61′: diagonale di Calhanoglu, palla nettamente fuori.

57′: Belotti da fuori, palla alta. Netta supremazia del Toro in questa fase.

57′: punizione di Iago Falque, testa di Izzo, palla alta.

55′: cross di Baselli, libera Abate.

52′: lunga trama granata sulla fascia destra, con palla che alla fine termina sul fondo.

48′: il Toro riparte all’attacco anche nella ripresa.

45’+3: fine del primo tempo. Risultato parziale: Milan-Torino 0-0.

45’+2: chiamata del Var per l’arbitro… Sospetta deviazione di mano in area sul precedente tiro di Higuain, ma non viene concesso il calcio di rigore.

45’+1: Higuain da fuori, palla alta.

41′: Belotti all’improvviso da fuori, sfiora Donnarumma e la palla picchia sull’esterno del palo.

36′: ammonito Izzo per fallo su Cutrone.

33′: prima occasione per il Milan. Bomba di Cutrone che riprende palla dalla difesa granata, bravo Sirigu.

32′: bellissima azione del Toro. Il cross di Iago Falque per Belotti viene intercettato da Donnarumma.

30′: allo scoccare della mezz’ora, invariato il tema tattico della partita. Il Toro aggredisce.

24′: corner di Iago Falque, il tiro da fuori di Ansaldi è corretto da Izzo. Para Donnarumma senza difficoltà.

23′: il Toro continua a mantenere la pressione, con il Milan costretto a agire in contropiede.

17′: Rincon da sinistra, Belotti in corsa manda di pochissimo alto.

16′: da qualche minuto nessuna palla gol. Dopo le iniziali occasioni granata ora tenta di attaccare il Milan, ma la difesa di Mazzarri regge bene.

11′: sassata di Meité su ottima azione del Toro. Palla a lato.

7′: ammonito Abate dopo aver abbattuto Belotti in fuga sulla fascia sinistra.

5′: bel lavoro di Ansaldi sulla sinistra, cross perfetto per Iago Falque. Colpo di testa e miracolo di Donnarumma.

2′: Djidji dai venticinque metri, Donnarumma si salva in due tempi.

Prima del fischio di inizio, San Siro si ferma nel commosso ricordo di Gigi Radice.

Milan e Torino unite nel ricordo di Gigi Radice, poi granata per una vittoria che nella San Siro rossonera manca dal 1985, e che sarebbe utilissima per rimanere nelle zone (medio)alte della classifica.

