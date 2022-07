Dopo le tappe liguri ritorna questo sabato in Piemonte l’iniziativa che premia i campioni della spesa, promossa da Nova Coop, Coop Liguria, Coop Lombardia e Molecola e organizzata dall’agenzia Zip.

Per il quinto anno chi vuole può dimostrare le sue capacità nel destreggiarsi tra le corsie del supermercato.

Fino ad ottobre, infatti, è possibile mettersi alla prova partecipando alla corsa più pazza del mondo.

Sono in programma ben 12 appuntamenti con altrettante gare presso i centri commerciali di Piemonte, Liguria e Lombardia.

Ogni team è composto da due concorrenti, uno che spinge il carrello indossando una mascotte a forma di lattina di Molecola e un altro seduto all’interno del carrello.

In ogni località viene ricreato un vero e proprio ipermercato con stravaganti prove di abilità da superare.

Tutti i partecipanti ricevono in omaggio con prodotti offerti dai 20 Top Sponsor della manifestazione.

I più veloci in ogni gara vincono subito un buono spesa di 50 euro mentre per i finalisti sono in palio buoni spesa fino a 1000 euro spendibili presso tutti gli ipermercati Coop.

La partecipazione è gratuita.

Appuntamento al Centro commerciale Mondovicino Shopping Center & Retail Park per sabato 30 luglio dalle ore 11.00 alle ore 18.00.

Informazioni su regolamento su www.molecolacooprace.it #molecolacooprace