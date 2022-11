Torna la rassegna Montagna Doc – Storie di resistenza e resilienza al Cinema delle Valli di Villar Perosa (To).

In programma ogni sabato alle 18.30, fino al 3 dicembre, 5 appuntamenti dedicati alla montagna e all’avventura, come luoghi fisici e spirituali. Ogni proiezione sarà preceduta da un incontro a tema con ospiti: registi, giornalisti, esperti e protagonisti dei documentari.

Novità assoluta la trasformazione del cinema in uno studio televisivo per 3 degli appuntamenti in cartellone. Prima collaborazione ufficiale tra il Cinema delle Valli e la neonata RBE TV con sede a Luserna San Giovanni (To). Pubblico e relatori saranno protagonisti di “Seratina film” uno spazio dedicato a film, documentari e cortometraggi prodotti in Piemonte il cui scopo è valorizzarli e farli conoscere al pubblico attraverso il mezzo televisivo.

Sabato 5 novembre protagonista una grande impresa alpinistica con Riprese di Mario Fantin per Italia K2 di Mario Fantin, un montaggio realizzato nel 2021 dedicato alla spedizione patrocinata dal CAI nel 1954 e diretta dal geologo Ardito Desio che riuscirà per la prima volta a raggiungere la seconda vetta più alta al mondo: il K2. Ospite in sala Roberto Mantovani, giornalista freelance di Torre Pellice e storico dell’alpinismo europeo ed extraeuropeo.

Sabato 12 novembreNeve Rosso Sangue di Daniel Daquino e Ilmurrán – Maasai in the Alps di Sandro Bozzolo, il primo dedicato all’Eccidio di Valmala del 6 marzo 1945, quando nove partigiani garibaldini furono uccisi dagli alpini della Monterosa proprio sul finire della guerra, mentre il secondo documenta l’esperienza di Leah e Silvia, una giovane Maasai e una bergera (pastora di pecore) che nel 2014 hanno condiviso l’alpeggio sui pascoli delle Alpi Marittime. Maasai e Bergé sono popoli simili, segnati da una storia parallela: entrambi praticano la pastorizia nomade e si trovano a camminare in un delicato equilibrio sulla linea di confine tra tradizione e modernità. In sala il regista Daniel Daquino e la protagonista Silvia Somà. Evento in collaborazione con RBE TV.

Sabato 19 novembre Cannabis Rock di Franco Fornaris, breve ma intensa esperienza ‘beat’ di un gruppo di giovani arrampicatori piemontesi che, dal 1973 al 1975, rivoluzionò il tradizionalismo del mondo alpinistico piemontese e italiano, trasferendo sulle rocce il clima irrequieto e creativo del ‘68. Ospite in sala l’alpinista Andrea Giorda. Evento in collaborazione con RBE TV.

Sabato 26 novembreL’alpinista di Giacomo Piumatti e Fabio Mancari (ospiti in sala), documentario dedicato ad Agostino “Gustin” Gazzera, operaio Fiat negli anni ‘50, innamorato dell’alpinismo che sogna di percorrere le vie di montagna aperte da alpinisti leggendari. L’Alpinista ripercorre le vicende di un uomo la cui forte curiosità e determinazione lo spingono sempre più in alto, facendogli vivere esperienze mitiche tra le vette piemontesi e i quattromila valdostani. Evento in collaborazione con RBE TV.

Montagna Doc chiude sabato 3 dicembre, con Sul sentiero blu documentario del 2022 di Gabriele Vacis che segue un gruppo di ragazzi autistici che, in compagnia dei loro medici ed educatori, percorre in 9 giorni il sentiero della via Francigena, lungo 200 km. Un cammino di crescita e conoscenza, tra fatica e divertimento. In sala Ornella Giordana (referente “La Montagna che aiuta” CAI Torino – Commissione Centrale Escursionismo CAI), Loretta Costantino(Responsabile BUM Centro Autismo Diaconia Valdese) e Emanuele Gabaglio (presidente ASD Escursionando Trekking).

Per tutte le proiezioni di Montagna Doc il biglietto d’ingresso ha un costo di 6€, ridotto 4€ con Community card.

MONTAGNA Doc è realizzato da Associazione Piemonte Movie – Cinema delle Valli, in collaborazione con RBE TV, con la partecipazione di Uncem, Pomaretto montagnALIVE – mountanhoVIVO, Diaconia Valdese Valli – Bum Centro Autismo, Arci Valle Susa Pinerolo, Cineforum Pinerolo, Ama – Auto Mutuo Aiuto ODV, si ringrazia Museo della Montagna Cai Torino, Cineteca Cai Milano, Enrico Camanni, Enrico Verra.