Mutui: diminuiscono le richieste in Piemonte nel 2023

Kìron Partner SpA, società del Gruppo Tecnocasa, ha realizzato uno studio dettagliato sui finanziamenti alle famiglie rilasciati nel 2023. Nel dettaglio, sono stati approfonditi i finanziamenti per l’acquisto della casa concessi nel Piemonte nel secondo trimestre 2023.

I dati complessivi regionali

Dai dati di Kiron, emerge che le famiglie piemontesi hanno ricevuto finanziamenti per un totale di 700 milioni di euro. Cifra che porta il Piemonte al sesto posto per totale erogato in Italia, con un importo medio di 106.000 euro. Totale che fa emergere, rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, una diminuzione di quasi il 30%, per un valore di 400 milioni di euro.

E confrontando i dati della prima parte dell’anno si nota ancora una diminuzione delle richieste pari al 30% e un valore di 700 milioni.

I dati provinciali

La ricerca di Kiron si è concentrata, inoltre, nell’analizzare i dati di ogni provincia del Piemonte. Le famiglie della provincia di Alessandria hanno incassato finanziamenti per 38,4 mln di euro. Una importante diminuzione rispetto all’anno precedente, pari al 35%.

Ad Asti, cosi come nel Verbano-Cusio Ossola siamo arrivati ad un totale di 21,5 mln di euro, mentre nella provincia di Biella e Vercelli sono stati erogati finanziamenti fino a 19,0 mln di euro. Tutte le province hanno registrato una forte diminuzione rispetto all’anno precedente, del 30% e del 16%.

In provincia di Cuneo, la cifra tocca i 82,9 mln di euro, con una variazione pari a -36,7% sul 2022, mentre a Novara i finanziamenti hanno toccato quota 64,3 mln di euro con una diminuzione del -21,4%.

Torino e provincia hanno una cifra pari a 442,7 mln di euro. Rispetto ai primi sei mesi dell’anno, Kiron fa notare che è avvenuta una perdita di oltre il 30%.

Dunque, come emerge dai dati, la situazione di instabilità economica e il problema di precarietà sul lavoro influenzano le scelte delle famiglie italiane. Meno investimenti e ancor meno finanziamenti.