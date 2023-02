News alla radio da Torino e dal Piemonte in breve – ore 18.00

In apertura l’incidente mortale sul lavoro avvenuto questa mattina a Trontano (Verbano-Cusio-Ossola), a breve distanza da Domodossola. A perdere la vita, è stato un uomo di 49 anni, di Pieve Vergonte, paese vicino. È accaduto nello stabilimento della ditta Domo Graniti

Gdf sequestra 160mila prodotti di Carnevale nell’Astigiano. Maschere, festoni e altri materiali non conformi

Crollo della gru di via Genova a Torino, salgono a cinque gli indagati: “Mezzo inadeguato per montarla”. Si allargano i sospetti dei magistrati, nel mirino la catena di errori e omissioni che ha causato la morte dei tre operai.

Allerta siccità in Piemonte, in sette comuni manca già l’acqua e sono ricorsi alle autobotti. Altre 70 amministrazioni in pre allerta. Secondo il dossier dei Radicali : “Bisogna intervenire sui consumi”

Cuneo al fianco di Nizza nella corsa a Capitale Europea della Cultura 2028: “La vostra candidatura è la nostra”. In municipio la presentazione del percorso che vede le due città unite insieme. A marzo il primo vaglio da parte del Ministero della Cultura francese, entro fine anno la scelta definitiva

Superenalotto. Piemonte baciato dalla fortuna. Centrato il 6 da record che vale 371 milioni. 4 vincitori in Piemonte, due a Torino, uno a Casale l’altro a Carema , si portano a casa 4 milioni

Torna il Kappa Future Festival, 36 ore di musica con oltre 90 artisti. A Torino dal 30 giugno al 2 luglio