News alla radio dal Piemonte in breve – ore 9.00

I numeri in Piemonte. I positivi sono saliti di 563, per un totale di 21.144. Il numero complessivo dei decessi è invece di 2.379. 77 le nuove vittime. I ricoverati in terapia intensiva sono 304 mentre quelli in altri reparti sono 3.300. Le persone in isolamento domiciliare sono quasi 11 mila. I tamponi diagnostici finora poco più di 99 mila.

Nasce in Piemonte una task force per la fase 2 della sanità guidata dall’ex ministro Ferruccio Fazio. L’obiettivo è analizzare le carenze strutturali del sistema sanitario piemontese, messe in luce dall’emergenza Coronavirus. “Ripartiremo per costruire una reale medicina di territorio”, spiega il governatore Cirio.

Molte aziende in Piemonte continuano le sperimentazioni in vista di una riapertura. Gli imprenditori stanno lavorando per avere a disposizione i dispositivi di sicurezza e per adottare tutte le precauzioni necessarie, a partire dal rispetto alle distanze.

Annunciati test sierologico per 42 mila piemontesi, al via forse già la prossima settimana. Ai 12 mila candidati scelti dall’Istat si aggiungeranno i 30mila operatori sanitari della Regione.

A Torino un gruppo di antagonisti contestano i poliziotti impegnati in un arresto al grido di: “Diffondono il Coronavirus”. Gli agenti stavano arrestando i due presunti autori di una rapina a un anziano. Quattro contestatori in manette, 7 agenti contusi.

Un disegno originale di Capitan Harlock per aiutare l’ospedale Molinette di Torino nella lotta al virus. A realizzarlo il maestro Matsumoto, che a novembre era stato curato proprio nel presidio sanitario torinese. L’opera è all’asta su ebay e il ricavato sarà destinato all’acquisto di dispositivi di protezione per il personale medico.

I giocatori del Toro donano quattro ventilatori agli ospedali torinesi Maria Vittoria e all’Amedeo di Savoia.