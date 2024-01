Topolino e Fiat, una storia che dura da oltre cento anni. Un nome iconico. Una macchina che ha segnato i tempi. Oggi riuniti insieme in una nuova versione. Tutta colorata. Proprio come il mondo Disney.

#Marketing Must Read: La collaborazione tra FIAT e Disney per rendere omaggio a Mickey Mouse e alla FIAT Topolino https://t.co/PDC7nZiJsO pic.twitter.com/RMTU4J4ozy — Pierluigi Barbaro (@Pier_Barbaro) January 12, 2024

Topolino, una storia che parte da lontano

Prodotta dal 1936 al 1955, fu la macchina ideata per il popolo. Piccola, economica e maneggevole. Venne inizialmente chiamata 500, ma poi per tutti divenne la Topolino. Ideata da Dante Giacosa, autore successivamente della 500 e 600, ebbe un discreto successo. La sua sfortuna fu quella di avere come sostituta la 500, la più famosa auto italiana di tutti tempi.

Fiat Topolino, prodotta dal 1935 al 1955

Ora, Fiat ci riprova. Basata sul modello Citroen Ami, è stata presentata al pubblico qualche mese fa, come simbolo della rivoluzione elettrica di Fiat. Una due posti dal cuore elettrico, perfetta per la città.

H Disney γιορτάζει έναν αιώνα ζωής με πέντε ειδικές εκδόσεις του ηλεκτρικού Fiat Topolino: Topolino ονομάζεται στην Ιταλία ο Μίκι Μάους, οπότε σε κάθε ένα από τα πέντε πολύχρωμα μίνι απεικονίζεται ένα διαφορετικό θέμα από τον κόσμο του διασημότερου… https://t.co/qfyIWFeF7t pic.twitter.com/wOT9RQ9egF — Ioannina24.gr (@ioannina24) November 26, 2023

Topolino, al Lingotto per celebrare Disney

La Fiat ha ideato per il centesimo anniversario della Disney, cinque versioni della nuova Fiat Topolino elettrica, dedicate al più famoso personaggio animato di sempre. Una di queste è stata concepita attraverso la collaborazione con il disegnatore Disney Giorgio Cavazzano, e le altre quattro sono state disegnate dal Centro Stile Fiat su indicazioni della Disney.



A Lingotto le Fiat Topolino one-off, per rendere omaggio al centenario Disney https://t.co/cyHLneljLP pic.twitter.com/HX3Q3riia3 — gabriele farina (@solops) January 19, 2024

In questi giorni faranno debutto tra le rampe del Lingotto. In quel luogo dove nacque la Fiat. Lì dove prese forma la prima Topolino. L’intenzione è quella di rilanciare il marchio Fiat a livello internazionale, grazie a questa nuova partnership. Il percorso con Disney si lega anche all’iniziativa lanciata pochi mesi fa dal marchio torinese chiamata “No Gray”, ovvero il non voler più produrre vetture dal colore grigio e di affidarsi al colore.

Dunque, grazie alla collaborazione con la Pinacoteca Agnelli, che negli scorsi mesi aveva portato a termine il progetto di Pista 500 e Casa 500, verrà realizzato un piccolo percorso in cui godere di questi cinque modelli fantasiosi di Topolino. Come se fossero opere d’arte.