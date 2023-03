Piemonte: il vento scaccia momentaneamente lo smog

Le forti raffiche di vento che hanno interessato tutto il territorio piemontese hanno creato disagi e qualche danno ma hanno anche spazzato via polveri sottili e smog presenti nell’aria, riportando la concentrazione di Pm10 sotto i livelli di guardia in tutta la Regione.

Situazione migliorata, dopo giorni da bollino rosso, soprattutto a Torino e Novara.

Il vento che in alcune zone ha raggiunto i 200 chilometri orari ha creato danni un pò in tutta la regione in particolare da Torre Pellice ad Asti e a Pino torinese e Torino.