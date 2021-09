In Piemonte da lunedì 20 settembre parte nelle strutture ospedaliere del Piemonte la campagna vaccinale per la somministrazione della terza dose del vaccino contro il Covid.

Si comincia con la categoria dei pazienti immunodepressi, secondo un elenco di patologie definite da una circolare del ministero della Salute. I primi pazienti hanno già ricevuto la data di convocazione.

Il presidente della Regione Alberto Cirio sottolinea che ancora una volta il Piemonte si distingue per l’immediatezza nell’organizzare una nuova fase vaccinale.

Questa è importante perché contribuisce a mettere in sicurezza una delle fasce più fragili della popolazione”.

In particolare sono incluse le seguenti condizioni (che potranno essere aggiornate sulla base di evidenze disponibili):

trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;

trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia

terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CART);

patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi,

immunodeficienza comune variabile etc.);

pregressa splenectomia;

sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+

< 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico.

In totale i soggetti selezionati sono 52.911 e saranno chiamati direttamente dai centri specialistici presso cui sono in cura.