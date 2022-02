PNRR e digitalizzazione: il punto sul Piemonte

Superare il digital divide e aumentare gli investimenti in innovazione: queste le aspettative sul Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La completa digitalizzazione della PA costituisce uno degli obiettivi principali da raggiungere grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: il 27% delle risorse disponibili sono dedicate alla transizione digitale, circa 6 miliardi di euro.

Gli investimenti sono gestiti dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione Digitale e sono rivolti ai Comuni, identificati come beneficiari diretti e responsabili dell’attuazione degli interventi.

A partire dalla primavera del 2022 saranno pubblicati gli avvisi per le differenti misure, le quali prevedono iter semplificati per accedere alle risorse stanziate: i pagamenti avverranno a raggiungimenti dei risultati.

Sono previste due modalità di accesso in base alla misura in oggetto che prevedono soluzioni standard in base alla tipologia e dimensione di PA o una presentazione di progetti.

Per la Regione Piemonte l’obiettivo è il superamento del ‘’digital divide’’ in cambio di territori più serviti e connessi. “I fondi messi a disposizione rappresentano una straordinaria occasione per il territorio” ha affermato Michele Pianetta, vicepresidente all’Innovazione di ANCI Piemonte.

Durante il webinar “PA Digitale – Le risorse per i Comuni protagonisti della transizione digitale“, organizzato da ANCI nazionale con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri si è fatto il punto sulle misure che il PNRR stanzierà per la trasformazione digitale e delle modalità per l’accesso da parte dei Comuni.

A tal fine, la Consulta Innovazione di ANCI Piemonte, in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale, già nelle prossime settimane organizzerà un momento dedicato ai Comuni per approfondire i temi del webinar. Sarà solo il primo di una serie di incontri sull’argomento rivolti agli enti locali. ” “Si tratta di una grande opportunità da offrire ai territori” ha affermato Pianetta.

Le imprese piemontesi, oltretutto, scommettono sul PNRR per aumentare i loro investimenti in innovazione e accelerano sul digitale: Secondo l’Osservatorio di Qonto e ProntoPro, oltre l’82% delle imprese e dei professionisti della Regione, attribuisce agli strumenti digitali un ruolo importante per la propria attività.