Questa mattina al grattacielo della Regione Piemonte è stata presentata la nuova edizione della Fiera A&T Automation e Testing. Manifestazione che avrà luogo all’Oval dal 14 al 16 febbraio.

Fiera A&T Automation e Testing, futuro e presente

A&T è l’evento che porterà a scoprire il territorio, semisconosciuto al grande pubblico, dell’innovazione tecnologica e dell’intelligenza artificiale applicati alla produzione industriale. Per questo motivo, il prossimo weekend all’Oval di Torino sono attesi oltre 20mila visitatori, spiegano gli organizzatori. Ci saranno oltre 300 espositori, di cui il 39% dal Piemonte mentre il 10% dall’estero. Tra i nomi più blasonati troviamo Amazon, Tim, Michelin e Honda. I temi che verrano trattati sia negli eventi che nelle esposizioni sono: manifattura smart, intralogistica, intelligenza artificiale e additive manufacturing. A proposito dell’intralogistica, le verrà dedicato uno spazio importante: un hub esclusivo. Inoltre sarà presente una postazione centrale nell’Oval dedicata alle filiere industriali, oltre alle postazioni dedicate ai test sulle produzioni.

Diversi anche gli eventi nella tre giorni della fiera. Primo su tutti il Premio Innovazione 4.0. Il comitato scientifico industriale ha selezionato 9 progetti particolarmente innovativi, di cui tre sono legati al territorio piemontese. Il 14 febbario verrà premiato il migliore dei nove, al quale verrà dato un premio pari a 5mila euro e la possibilità di esporre il proprio progetto all’edizione del nord-est di A&T Automation e Testing

La Casa dell’Intelligenza Artificiale

La grande novità di questa edizione della fiera tecnologica è la Casa dell’Intelligenza Artificiale. Verrà inaugurata il primo giorno, il 14 febbraio, e riguarderà un’area pari a 1000mq. Qui verranno coinvolte grandi aziende e startup, con l’obbiettivo di avvicinare le persone ad un tema molto dibattuto nell’ultimo periodo ma anche molto complesso da comprendere. Per questo verranno organizzate conferenze e altre attività complementari. Inoltre, in questo spazio Stellantis presenterà il robot cognitivo, un robot che renderà più flessibile la produzione e meno pesante e alienante per i lavoratori. Cosi come Honda. La casa giapponese farà conoscere un sistema AI capace di rilevare errori e tempi di montaggio.

Ricordiamo che la fiera ha il patrocinio della Regione e del Comune. A questo proposito, durante la presentazione dell’evento, è intervenuto anche l’assessore regionale Andrea Tronzano, che ha spiegato “l’importanza di questa fiera e delle tecnologie industriali in un momento come questo per la regione, che si sta impegnando al massimo sul fronte investimenti”.

Ecco l’intervista all’assessore Tronzano: