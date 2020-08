Primo weekend di esodo estivo, assalto alle spiagge in Liguria

Come previsto è stato il primo weekend di grandi spostamenti da parte dei piemontesi, partiti per le vacanze estive. Situazione difficile non soltanto sulle autostrade ma anche nelle spiagge per la grande quantità di turisti.

In particolare oggi, domenica 9 agosto, è stato preso d’assalto il litorale della Liguria. A Loano si è assistito a una vera e propria lotta per accaparrarsi un posto sulla spiaggia libera. Molto impegnato il personale incaricato dal Comune per vigilare sul rispetto delle misure anti Covid. A tratti si è reso necessario fermare gli accessi o comunque scaglionarli.