Prolungamento metropolitana Torino, il CEO di Infra.To Cudia: “Nuovi progetti in cantiere”

Soltanto ieri, dopo nove anni di lavori, è stata inaugurata la nuova tratta della Linea 1 della metropolitana di Torino, costituita da due fermate: Bengasi e Italia ’61-Regione Piemonte.

Oltre 1,9 km di percorso aggiuntivo costati 193 milioni di euro per quella che è una metropolitana automatica, senza conducente. “Il vanto di questa città – dice ai nostri microfoni in occasione dell’inaugurazione il CEO di Infra.To Massimiliano Cudia – prima e unica nel contesto nazionale”.

Oltre a riassumere i numeri della linea già esistente, Cudia ricorda che questo è solo un piccolo passo di un percorso molto più ampio: “La metropolitana non finisce qui: è partita nel suo prolungamento nella tratta ovest. L’obiettivo è arrivare a Cascine Vica e abbiamo i primi setti delle gallerie che stiamo scavando che verranno aperti probabilmente a giugno. Ci sono poi dei progetti per ulteriori prolungamenti per arrivare a Rivoli centro e oltre Moncalieri che sono al vaglio del Ministero”.