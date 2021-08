La Regione Piemonte ha organizzato uno speciale Open Day, al Valentino di Torino, per i 12-19enni e offre un gelato a chi si vaccina la vigilia di Ferragosto.

Sono mille i posti disponibili in orario 8 – 21: cinquecento potranno presentarsi direttamente mentre altri cinquecento si potranno prenotare dalle 9 di domani su www.ilPiemontetivaccina.it.



Per tutti un buono per il ritiro di un cono gelato. L’iniziativa è promossa dalla Regione Piemonte, con l’Azienda ospedaliero universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino e la collaborazione di Asl Città di Torino, Epat Torino e Provincia, Ascom Confcommercio e Comitato Gelatieri del Piemonte.

Anche per questo open day ci sarà la possibilità di accesso diretto per il personale scolastico e i cittadini over60.

Dalla Regione Il presidente Alberto Cirio e l’assessore alla sanità Luigi Icardi sottolineano il risultato straordinario della campagna vaccinale ma occorre ancora un ultimo sforzo, infatti, sono ancora 916 mila cittadini piemontesi che non hanno espresso la volontà di essere vaccinati, 186 mila dei quali hanno più di 60 anni.