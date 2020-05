Riaprono oggi i primi musei a Torino

Riaprono al pubblico oggi la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Camera-Centro italiano per la fotografia e il Castello di Rivoli-Museo d’Arte Contemporanea.

Sono i primi musei a riaprire. Faranno da apripista a tutti gli altri, sperimentando il distanziamento sociale, ingressi contingentati e su prenotazione e tutte le regole imposte dal Governo e dalla Regione Piemonte sulle aperture dei luoghi di cultura nella Fase 2 dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Ingresso gratuito oggi, dalle 12 alle 19, alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (via Modane 16), per la mostra antologica di Berlinde de Bruyckere, curata da Irene Calderoni. Prenotazione a biglietteria@fsrr.org, specificando il giorno e l’ora. Le prossime visite saranno il 23, 24, 30 e 31 maggio e il 2, 6 e 7 giugno. Tutte le info sul sito della Fondazione.

Anche la mostra fotografica “Memoria e Passione. Da Capa a Ghirri. Capolavori dalla Collezione Bertero”, a cura di Walter Guadagnini e la mostra in Project Room “Biomega Multiverso”, di Massimo Veneziani, riaprano oggi a Camera, Centro italiano per la fotografia (via delle Rosine 18).

Ingresso gratuito per medici, infermieri,personale sanitario e volontari della Protezione Civile. Visite con prenotazione online sull’app Ufirst. Dal 18 al 24 maggio apertura tutti i giorni con orario 11-19, giovedì sino alle 21. Info sul sito di Camera.

Il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea accoglie il pubblico oggi dalle 11 alle 19, con le mostre “Di fronte al collezionista. La collezione di Uli Sigg di arte contemporanea cinese”, “Renato Leotta. Sole”, “James Richards. Alms for the Birds” e “Claudia Comte. Come crescere e avere sempre la stessa forma”, oltre ai capolavori di Giorgio Morandi.

Dopo l’anteprima odierna, il Castello riapre giovedì 21 maggio ore 10-17, venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 maggio, orario 10-19. Per info il sito.

In collaborazione con il sito Contemporaryart Torino Piemonte.