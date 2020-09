Saluzzo: monumento a Dalla Chiesa nel centenario della nascita

Un monumento in piazza Garibaldi. Così Saluzzo ha reso omaggio al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa nel centesimo anniversario della sua nascita. Proveniente da una famiglia di origini parmensi, Dalla Chiesa nacque il 27 settembre 1920 per l’appunto a Saluzzo, dove il padre prestava servizio nell’Arma dei Carabinieri. Figlio d’arte, Dalla Chiesa giunse fino alla carica di vicecomandante generale dell’Arma, alla quale oggi il comune di Saluzzo ha conferito la cittadinanza onoraria in presenza del Comandante Generale Giovanni Nistri, con accanto il Ministro della Difesa. Nel quadro della “quattro giorni” dedicata da Saluzzo al suo illustre figlio, anche il concerto da parte della fanfara del Reggimento Carabinieri “Lombardia”. Le Poste hanno celebrato l’anniversario mediante l’emissione di un francobollo recante l’effigie di Dalla Chiesa sullo sfondo della sua cittadina natale.