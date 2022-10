Si è svolta stamattina la Giornata sulla Sicurezza EBAP-OPRA Piemonte. Presentato il nuovo “Quaderno di Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro edizione 2022”

Si è svolta stamattina, all’Energy Center del Politecnico, la Giornata sulla sicurezza organizzata da EBAP (Ente Bilaterale Artigianato Piemonte) e OPRA Piemonte (Organismo Paritetico Regionale Artigianato) dal titolo “Io lavoro in sicurezza. Strumenti della bilateralità artigiana a supporto di imprese e lavoratori”.

Sono intervenuti il Presidente EBAP Paolo Alberti, il Vice Presidente Mauro Casucci, i Coordinatori OPRA Piemonte Giorgio Delsignore e Alfonso Territo, l’RLST di Biella Paolo Rossin.

Hanno portato il loro contributo il Presidente del Consiglio di Indirizzo e di Vigilanza dell’INAIL, Guglielmo Loy, e il Responsabile della sede INAIL di Moncalieri, Mirko Maltana.

In collegamento video sono inoltre intervenuti i Coordinatori OPNA (Organismo Paritetico Nazionale Artigianato), Fabrizio Monaco e Susanna Costa.

Ha moderato l’incontro il Direttore EBAP, Giuseppe Antonelli.

A fine lavori, Presidente e Vicepresidente EBAP hanno omaggiato Carlo Torretta, OPRA Piemonte, di una pergamena, per la sua “Dedizione, conoscenza, caparbietà ed entusiasmo” e per il suo fondamentale contributo nel costruire il sistema della Sicurezza in Piemonte.

Il seminario è stata l’occasione per presentare il nuovo “Quaderno di Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro edizione 2022”.