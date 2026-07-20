SKF / Gothia Cup 2026: medaglia d’argento per Accademia Sport nella categoria Special Olympics

Sono rientrati dalla Svezia sfoggiando la medaglia d’argento al collo i ragazzi dell’Accademia Sport di Porte (Torino). Il team ha concluso la propria avventura a Göteborg dove ha rappresentato SKF Italia alla Gothia Cup, nella categoria Special Olympics

Un torneo straordinario quello giocato in questi giorni da Accademia Sport, concluso durante la finale disputata a Heden contro lo Special Olympic Polonia, partita decisa ai calci di rigore con la vittoria degli avversari per 4-2.

La vera storia di questi dieci giorni a Göteborg, però, va oltre il risultato sportivo. Lontani da casa, i ragazzi hanno condiviso emozioni, sfide e traguardi che porteranno con sé molto più a lungo di qualsiasi medaglia. Come ha detto uno di loro: “L’atmosfera di amicizia e conoscere persone provenienti da tutto il mondo: ecco che cosa non dimenticherò mai”.