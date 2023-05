SKF Italia Meet the World: una festa di sport e inclusione

SKF Italia Meet the World si conferma un’occasione per stare insieme, fare amicizia e conoscere i programmi e le attività delle associazioni che aderiscono all’evento. Anche quest’anno, l’iniziativa ha visto scendere in campo atleti motivati e felici di vivere questa esperienza fatta di sport, inclusione, passione per il calcio e tanta voglia di divertirsi.

Le tre formazioni – Insuperabili, Special Olympics Italia team Sardegna e Amici del Meet the World -, tutte composte da giocatori con disabilità intellettiva certificata, hanno dato prova di fairplay e agonismo in una serie di incontri molto emozionanti.

A volare a Göteborg, il prossimo luglio, per rappresentare la squadra SKF Italia durante il Gothia Special Olympics Trophy saranno i ragazzi dello Special Olympics Italia Team Sardegna.