Stasera al Palaruffini si apprende “L’arte di essere felici”, insieme a Walter Rolfo

“L’arte di essere felici” è il titolo dello spettacolo motivazionale che stasera, alle 21, si terrà al Palaruffini, in viale Bistolfi 10, condotto dall’ingegnere e illusionista Walter Rolfo e ideato dalla Fondazione della Felicità.

Lo spettacolo è gratuito ed è aperto a tutti, con prenotazione obbligatoria su https://bit.ly/3lpOgL1

Lo show da parte del tour italiano “Happiness on Tour”, con l’obiettivo di valorizzare un diritto che non è scritto esplicitamente nella costituzione italiana (ma in altre si) , ma che spetta a ciascuna e ciascuno: la felicità.

Sul palco, insieme a Walter Rolfo, tra gli altri, il campione di street magic e mnemonista Vanni De Luca, la cabarettista Giorgia Goldini e gli autori del giro del mondo in carrozzina Danilo Ragona e Luca Paiardi.

Una ricerca della prestigiosa Università americana di Harvard, condotta nell’arco di oltre 70 anni, dal 1938 al 2022, ha evidenziato che il successo non è causa della felicità, ma è il contrario, essere felici facilità l’affermazione professionale e sociale.

Nel lavoro, chi ha un approccio felice alla vita ha uno stipendio più alto e miglioramenti di carriera. Nella salute, chi è felice, ha un’aspettativa di vita più alta e una risposta migliore nella guarigione, anche da gravi malattie. Infine, nello studio, i felici eccellono sui pessimisti e sui depressi.