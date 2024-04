Tecnologie per la mobilità sostenibile e Smart Cities. Se ne parla oggi all’Unione Industriali

L’evento, promosso da Unione Industriali Torino, Assolombarda, Confindustria Genova, in collaborazione con le rispettive Camere di Commercio e Municipalità, è un workshop sulle tecnologie abilitanti per la mobilità sostenibile e le smart city.

A Torino, in collaborazione con CTE NEXT e STMicroelectronics, verrà affrontato il tema:

“BATTERY SWAP TECNOLOGIA ABILITANTE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE E LE SMART CITIES”

Focus su: spazi di innovazione tecnologica, proposte innovative dalle imprese, competenze tecnologiche e manageriali.

In occasione dell’evento, STMicroelectronics nella sessione del pomeriggio esporrà e allestirà spazi demo con le proprie piataforme per il BMS, OBC, Connessioni/Cloud.



Sarà disponibile ad ascoltare proposte di docen�, studenti, startup innovative, imprese.



Saranno inoltre disponibili spazi di incontri B2B per le imprese



PROGRAMMA DEI LAVORI

Registrazione partecipanti

Unione Industriali Torino – Sala Piemonte via Vela 17 – Torino

PRIMA PARTE

In videocollegamento con Assolombarda auditorium Giorgio Squinzi, Via Pantano 9 Milano

Saluti di apertura

Alessandro Spada – Presidente Assolombarda

Giorgio Marsiaj – Presidente Unione Industriali di Torino

Umberto Risso – Presidente Confindustria Genova

Massimo Dal Checco – Vicepresidente con delega ai Trasporti di Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi

Gli scenari per la mobilità del futuro

Ferruccio Resta – Presidente Centro Nazionale per la mobilità sostenibile

Le startup innovative in ambito mobilità e lancio call for startup MCE4x4 2024 Gioia Ghezzi – Vicepresidente Assolombarda

SECONDA PARTE

10:30 – 12:00 Unione Industriali Torino – Sala Piemonte, Via V. Vela 17 – Torino

TAVOLA ROTONDA

“BATTERY SWAP TECNOLOGIA ABILITANTE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE E LE SMART CITIES”

Progetti di open innovation per la mobilità a Torino

Elena Deambrogio – Cità di Torino Responsabile Smart City, Innovazione, Progetti UE Marco Pironti – UniTo Professore di Economia e gestione dell’innovazione

Soluzioni di ricarica, smart charging e infrastruture urbane di ricarica Ruggero Garibaldi – GRUPPO IREN Project Manager E-mobility

Logistica urbana e ultimo miglio nella cità del futuro

Iveco Group Advance Design& FPT Manager Modelli di batery swap

Maurizio Traversa – Eurofork CEO

Tecnologie abilitanti e soluzioni per i veicoli innovativi

Max Vizzini – STMicroelectronics Automotive Segment Director

Modera Gabriele De Stefani, La Stampa Responsabile dell’economia

N.B. Per chi interessato alla sessione pomeridiana è previsto un light lunch (si prega di confermare in sede di

iscrizione)

POMERIGGIO

Antonella Sada – DHL Express Italy – Head of Public Affairs, Brand & Communication &

Sustainability

Michele Deconcini

14.45 – 15.45

Unione Industriali Torino – Sala Piemonte, Via V. Vela 17 – Torino

Mobilità eletrica e Batery Swap

TECH FOCUS promosso da CTE NEXT con STMICROELECTRONICS

STMicroelectronics presenta le sue tecnologie abilitanti al batery swap

Soluzioni innovative per il batery swap

Giovan Battista Arena – Open Energy (Co-founder)

Proposta di Hackaton con board AutoDevKit

Max Vizzini – STMicroelectronics Automotive Segment Director

Il progetto di “Veicolo eletrico modulare per mobilità urbana sostenibile” – MOST (Spoke

2 – Sustainable Road Vehicle)

Andrea Tonoli –

Alessandro Ferraris –

Politecnico di Torino

15.45 – 16.00 L’esperienza di open innovation con ST-UP abilitata da CTE NEXT

BeonD CEO & CTO

16.30 – 17.15

Dialogo aperto con:

o Startup innovative

o Imprese

o Istituti Tecnici Superiori e gli Atenei di Cità o Stakeholder del territorio

Conclusioni: Unione Industriali Torino e CTE NEXT