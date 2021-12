Patrizia Sandretto Re Rebaudengo è la Torinese dell’Anno 2021

La Giunta della Camera di commercio di Torino, presieduta da Dario Gallina, ha deliberato questa mattina l’assegnazione del premio “Torinese dell’Anno 2021” a Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Presidente dell’omonima Fondazione.

Già Ufficiale della Repubblica Italiana nel 2005 e nominata nel 2020 Ambasciatrice nel mondo delle eccellenze torinesi, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo si aggiudica la 45° edizione del Premio della Camera di commercio di Torino, dedicato a chi, torinese di nascita o di adozione, ha offerto un contributo speciale nel proprio settore di attività, economia, arte, scienza, sociale.

Questa la motivazione del riconoscimento: “Per la passione e la coerenza che in oltre 25 anni di attività l’hanno portata a raggiungere la più alta reputazione nell’ambito dell’arte contemporanea, posizionando saldamente Torino nel circuito artistico internazionale, e per la sua vocazione non solo verso il collezionismo, ma anche verso la produzione e la committenza nei confronti degli artisti più giovani. Con un approccio comunicativo originale e innovativo, in grado di avvicinare all’arte anche il pubblico più lontano, si è distinta, inoltre, per l’impegno nel campo dell’educazione e della formazione”.

La cerimonia si terrà nel corso della primavera 2022, in concomitanza con il 69° “Premio della Fedeltà al Lavoro e per il Progresso Economico” e la settima edizione dei “Diplomati eccellenti tecnici e professionali”, sempre conferiti dall’ente camerale.