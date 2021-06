Torino, adesione di massa all’Open Day dei vaccini

I piemontesi non si sono tirati indietro, anzi, hanno aderito in massa all’open day vaccinale anti-covid in programma il dal 4 al 6 giugno 2021 all’hub del Valentino a Torino. Ieri sera, infatti, in poco più di un’ora sono stati esauriti tutti i posti messi a disposizione per la prima finestra, riservata a coloro che non hanno ancora un appuntamento o hanno la convocazione dopo il 13 giugno.

Dalle 7 di questa mattina, 2 giugno, possono invece accedere al portale www.ilPiemontetivaccina.it le persone con più di 30 anni (inclusi i nati nel 1991) e dal 3 giugno 2021 alle 12 anche i giovani con più di 18 anni compiuti. Le prenotazioni sono aperte fino alle 16 di giovedì 3 giugno 2021 o fino all’esaurimento dei 6mila posti disponibili per il weekend del 4-6 giugno.