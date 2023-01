Torino anticipa il carnevale: oggi la sfilata di carri allegorici e maschere alla Pellerina

Il Carlevè ed Turin – il Carnevale di Torino – prende il via in anticipo rispetto ai tradizionali giovedì e martedì grasso, che quest’anno cadono il 16 e il 21 febbraio.

Oggi, domenica 29 gennaio, è infatti prevista la sfilata allegorica con i carri e le maschere, sui corsi attorno al Parco della Pellerina.

Al via alle 15 su corso Regina Margherita, di fronte alla Caserma dei Vigili del fuoco, per proseguire in corso Lecce, corso Appio Claudio fino alla passerella della Pellerina.

Sono attesi una ventina tra carri allegorici, provenienti da tutto il Piemonte e gruppi a piedi mascherati.

Ci saranno il carro della frazione Bruere di Rivoli, il carro di Scalenghe ( “Macumba” con 350 figuranti a piedi), quello di Piobesi, Reano, Nichelino (“A che ora la fine del mondo”), di Giaveno con “I Simpson in piola”.

Ad aprire la parata, la Banda Musicale e il Gruppo Majorettes di Giaveno.

Ovviamente garantita la presenza di Gianduia e Giacometta e di altre maschere ospiti.

Nel piazzale della Pellerina, tra corso Regina Margherita e corso Lecce è allestito il tradizionale Luna Park di Carnevale e che rimarrà attivo sino al 5 marzo. Oltre 150 le attrazioni e i divertimenti.